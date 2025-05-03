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        Mardin'de kontrolden çıkarak yol kenarına savrulan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı

        Mardin'in Mazıdağı ilçesinde kontrolden çıkarak yol kenarına savrulan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 13:27 Güncelleme: 03.05.2025 - 13:27
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        Mardin'de kontrolden çıkarak yol kenarına savrulan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı
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        Mardin'in Mazıdağı ilçesinde kontrolden çıkarak yol kenarına savrulan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.

        Hamdullah K. (27) idaresindeki 41 AKK 747 plakalı hafif ticari araç, kırsal Karataş Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü ile Hasan K. (19), Hamdullah K. (24) ve Hacı K. (19) yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla Mazıdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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