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        Mardin'in "Dilek ablası" halı kursları ve restoranla hemcinslerine istihdam sağladı

        HALİL İBRAHİM SİNCAR/BEŞİR ŞAVUR - Mardin'de yaşayan Dilek Çelebioğlu, 35 yıllık iş hayatında köylerde halı dokuma kursu, il merkezinde restoranıyla hemcinslerine istihdam sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 12:38 Güncelleme: 04.05.2025 - 12:46
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        Mardin'in "Dilek ablası" halı kursları ve restoranla hemcinslerine istihdam sağladı
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        HALİL İBRAHİM SİNCAR/BEŞİR ŞAVUR - Mardin'de yaşayan Dilek Çelebioğlu, 35 yıllık iş hayatında köylerde halı dokuma kursu, il merkezinde restoranıyla hemcinslerine istihdam sağladı.

        Kentte yaşayan 2 çocuk annesi 56 yaşındaki Dilek Çelebioğlu, 1990'lı yıllarda halı dokuma kursuna gittikten sonra açtığı küçük bir atölyede halı dokuma işine başladı.

        İşini geliştirerek il merkezi ve köylerde açtığı halı dokuma kurslarıyla kadınlara eğitim veren ve onların meslek sahibi olmasını sağlayan Çelebioğlu, 8 yıl önce de il merkezinde açtığı restoranında şu an 10 kadın istihdam ediyor.

        Çelebioğlu, AA muhabirine, çalışmayı çok sevdiğini, gençlik yıllarında evde hazırladığı ürünlerin satışı yaptığını söyledi.

        Evlendikten sonra eşinin desteğiyle 1990'lı yıllarda açtığı küçük bir atölyede halı dokuma işine başladığını belirten Çelebioğlu, daha sonra merkez ve köylerde 3 atölye açtıklarını anımsattı.

        Atölyelerde açılan halı dokuma kurslarında kadınların meslek sahibi olduğunu ifade eden Çelebioğlu, şöyle konuştu:

        "Önce 20 kadına eğitim verdik, sonra bunlar diğer atölyelerde usta öğretici olarak çalışmaya başladı. 10 yıl içerisinde 1500 kişiyi istihdam ettik. O zamanlar köydeki bazı aileler kız bebeklerine benim ismimi koydu. Bir sürü insan okuma yazma bilmiyordu, onlara taşımalı eğitimle okuma yazma öğrettik. Aile planlaması için İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle onlara eğitim verdik. Amacım kadınlara bir katkı sunmaktı. 15 yıl boyunca kendimi onlar için adadım."

        - "Kadın sadece evde oturmak, çocuk büyütmek için değildir"

        Daha sonra en büyük tutkusu olan yemek işine girdiğini, yöresel yemekleri yapmaya başladığını anlatan Çelebioğlu, 8 yıl önce açtığı restoranda kadınları istihdam ettiğini söyledi.

        Mardin Artuklu Üniversitesinin katkılarıyla Mardin kebabı, alluciye (ekşili yeşil erik yahnisi), fikriye (içinde çağla bulunan etli bir yemek), ırok (kızartılmış içli köfte), incasiye (kara erikten yapılan etli yemek) ve harirenin (üzüm şiresinden yapılan tatlı) coğrafi işareti almasını sağladıklarını dile getiren Çelebioğlu, şöyle devam etti:

        "Anneannelerimizin yaptığı, unutulmakta olan yemeklerin coğrafi işaretlerini aldığımız için çok mutluyuz. Bunları nesilden nesile aktarmak en büyük hayalim. Gün yüzüne çıkmayı bekleyen daha birçok lezzet var. Bunun için kadınlarla çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

        Kadınlara desteğinin devam ettiğini belirten Çelebioğlu, bugüne kadar 65 kadını istihdam ettiği restoranında şu an 10 kadının çalıştığını anlattı.

        Hemcinslerine çok önem verdiğini dile getiren Çelebioğlu, şunları söyledi:

        "Hiç çalışmamış, evde oturan, kendine hiç güveni olmayan kadınları çalıştırmak istiyorum. Onlar sanki hiçbir şey başaramayacaklarını zannediyor ama buraya gelip çalıştıklarında güzel şeyler yaptıklarını görüyorlar ve çok mutlu oluyorlar. Şimdi dimdik ayaktalar. Kadının hep ayakta olması lazım. Kadın sadece evde oturmak, çocuk büyütmek için değildir. Bunların hepsini başarabilir. Çocuklarını eğitebilir, okutabilir, etrafına katkıda bulunabilir, ailesine de destek olabilir."

        - "Rol modelimiz Dilek abla'"

        Restoranda çalışan kadınlardan 22 yaşındaki Meles Çelebi, 5 yıl önce Çelebioğlu ile tanıştığını, restoranda çalışarak kazandığı harçlıkla üniversiteye hazırlandığını söyledi.

        Şimdi Mimarlık Fakültesinde okuduğunu, aynı zamanda restoranda unutulmaya yüz tutmuş yöresel yemekleri yapmayı öğrendiğini belirten Çelebi, "Bizim için Dilek abla çok değerli. Kadınlara özellikle çok yardımcı oluyor. Biz de bunu ondan öğrendik. Rol modelimiz Dilek abla. Ben de Dilek abla gibi kadınların hayatına dokunmak istiyorum. Gençlerin elinden tutmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

        - "Dilek Hanım birçok kadına iş imkanı sağlıyor"

        Restoranın müşterilerinden Gülperi Ezgi, Çelebioğlu'nun Mardin'in yöresel yemeklerini çok iyi yaptığını, restoranda çalışan kadınları görünce mutlu olduğunu anlattı.

        Ezgi, "Dilek Hanım gibi kadınların çoğalmasını isterim. Onun sayesinde burada çok fazla kadın iş bulabildi." dedi.

        Ömerli ilçesinden gelen Ceylan Baran da sık sık restorana yemek yemeye geldiklerini ve yemekleri çok beğendiklerini belirtti.

        Baran, "Dilek Hanım birçok kadına iş imkanı sağlıyor. Ayrıca yöresel yemeklerimizin tanıtımına katkı sağlıyor. Ona teşekkür ederiz." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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