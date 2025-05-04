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        Nesine 2. Lig'e yükselen Mardin 1969 Spor, şampiyonluk kupasını aldı

        Nesine 3. Lig 4. Grup'ta şampiyonluğa ulaşarak 15 yıl sonra 2. Lig'e dönen Mardin 1969 Spor, kupasını aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 19:44 Güncelleme: 04.05.2025 - 19:53
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        Nesine 2. Lig'e yükselen Mardin 1969 Spor, şampiyonluk kupasını aldı
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        Nesine 3. Lig 4. Grup'ta şampiyonluğa ulaşarak 15 yıl sonra 2. Lig'e dönen Mardin 1969 Spor, kupasını aldı.

        Mardin 21 Kasım Şehir Stadı'nda düzenlenen madalya ve kupa töreninde konuşan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, sadece bir spor kulübünün değil, aynı zamanda bir şehrin onurunun, inancının, birlikteliğinin ve alın terinin şampiyonluğunu kutladıklarını söyledi.

        Mardin'de, birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin en güzel örneklerinden birini daha yaşadıklarını ifade eden Akkoyun, şöyle konuştu:

        "Hoşgörü iklimiyle yüzyıllardır bir arada yaşayan bizler tarih ve kültür zenginliğimizin yanında sporda da adımızı duyurmanın gururunu taşıyoruz. Bu takım, bu şehrin ruhunu taşıyor. Bu başarı, Mardin'in sahip olduğu birlikteliğin ve azmin bir göstergesidir. Unutmayalım ki bu başarı sadece bir sonuç değildir, aynı zamanda bir başlangıçtır. Bugün ulaştığımız bu başarı, bize daha büyük hayaller kurma cesareti veriyor. Sizlerin destekleriyle yolumuzun sonu Süper Lig olacak inşallah. Biz bu azimle, kararlılıkla ve birliktelikle inşallah önümüzdeki yıl yine şampiyon olarak 1. Lig'e ve akabinde Süper Lig'e çıkacağız. Mardin'in yeri Süper Lig'dir. Bunu hep birlikte başaracağız."

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz da başarısından dolayı Mardin 1969 Spor'u kutladı.

        Mardin 1969 Spor'un başarısının sadece bölge için değil Türkiye için de önemli olduğunu vurgulayan Otyakmaz, "Ülkemizin her yerinde futbol en güzel şekilde temsil ediliyor. Ama Mardin 1969 Spor'a 2. Lig kesinlikle yeterli değil. Bu başarının devamını bütün kalbimle diliyor ve önümüzdeki yıl yine böyle bir şampiyonluk kutlaması için burada olmayı arzu ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Otyakmaz, şampiyonlukta emeği geçenlere teşekkür etti.

        Kulüp başkanı Rıdvan Aşar, 15 yıl sonra takımlarının yeniden 2. Lig'e yükselmesinin onurunu ve coşkusunu yaşadıklarını belirtti.

        Aşar, şunları söyledi:

        "Bu başarının arkasında sadece futbol değil inanç, emek, sabır ve büyük bir birliktelik var. Her türlü zorluğa rağmen, yılmadan, yıkılmadan yürüdük bu yolu. Zaman zaman yüreklerimiz burkuldu, ama hiçbir zaman umudumuzu yitirmedik çünkü biliyorduk ki birlik olursak, Mardin kazanacak. Şimdi yeni bir sayfa açılıyor. Mardin 1969 Spor'un hakkı 2. ve 3. Lig değildir. İki yıl içinde hedef koyduk. Mardin 1969 Spor'u daha üst liglerde, en azından 1. Lig'de göreceğimizden umutluyuz."

        Konuşmaların ardından futbolcu ve teknik ekibe madalya ve kupaları verildi.

        Futbolcular, daha sonra kupa ve aileleriyle fotoğraf çektirdi.

        Törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, Vali Yardımcısı Hasan Kurt, Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, TFF 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin ve davetliler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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