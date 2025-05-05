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        Mardin'de 2 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 15:25 Güncelleme: 05.05.2025 - 15:25
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        Mardin'de 2 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kırsal Ayaz Mahallesi'nde iki aile arasında 25 Temmuz 2024'te arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında kavgaya karışan M.A, Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Jandarma Suç Araştırma Timi ekiplerince yakalandı.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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