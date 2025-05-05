Mardin'de 2 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kırsal Ayaz Mahallesi'nde iki aile arasında 25 Temmuz 2024'te arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.