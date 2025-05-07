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        Mardin'de taziye yemeklerinin kaldırılması için çalışma başlatıldı

        Mardin'de taziyelerde ikram edilen yemek uygulamasının kaldırılması için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 13:09 Güncelleme: 07.05.2025 - 13:09
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        Mardin'de taziye yemeklerinin kaldırılması için çalışma başlatıldı
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        Mardin'de taziyelerde ikram edilen yemek uygulamasının kaldırılması için çalışma başlatıldı.

        İl genelinde taziye yemeklerinin kaldırılması için İl Müftülüğünde kaymakamlar, ilçe müftüleri ve din görevlilerinin katılımıyla toplantı düzenlendi.

        Vali Yardımcısı Osman Çelikkol, toplantıda yaptığı konuşmada, taziye sahiplerinin sıkıntılarının azaltılması gerektiğini söyledi.

        Böyle günlerde taziye sahiplerinin yemek vermesinin doğru olmadığını kaydeden Çelikkol, şöyle konuştu:

        "Peygamberimiz ölü yakınlarının yükünü hafifletmek için evlerine yemek götürmeyi tavsiye etmiştir, orada yemek yenmesini değil. Zamanla bazı yörelerde bu tarz uygulamadan uzaklaşılmış, ölü yakınlarına yemek götürmenin yerine ölü sahiplerinin taziyede bulunanlara yemek hazırlaması almıştır."

        Taziyeye gelenlere yemek verme adetinin önüne geçilmesi için herkese görev düştüğünü dile getiren Çelikkol, "Müslüman bir toplumda taziyeye gelenlerin yemek beklentisi içerisinde olmasının fıtri, ahlaki ve dini açıdan kötü bir davranış olduğu bilincinin topluma kazandırılması, taziyelerin kısa tutulması ve taziye kabulünün akşam ezanı ile bitirilmesi şarttır." ifadelerini kullandı.

        İl Müftüsü Enver Türkmen ise Mardin için çok hayırlı bir başlangıcı yapmak istediklerini belirtti.

        Vali Tuncay Akkoyun'un öncülüğünde ve destekleriyle çalışmalara başladıklarını kaydeden Türkmen, şöyle konuştu:

        "Bu konuda bize il genelinde çok şikayetler geldi. Varlıklı insanlar kendi yakınları için ikramda bulunma konusunda hiçbir zorluk hissetmediler ama özellikle yoksul, dar gelirli kardeşlerimiz, komşularına mahcup olmamak için bu yemeği vermek maksadıyla kredi çektiklerini, borçlandıklarını çok zorda kaldıklarını ifade ettiler. Biz de bu konuda ilimiz genelinde güzel bir başlangıca imza atalım istedik. Hutbe hazırlandı, hutbe okunacak. Vaazlar verilecek. Hayırlı bir işin başlangıcı olacak inşallah. Eğer taziye yakını bir hayır yapacaksa ihtiyaç sahiplerine yapsın. İnşallah hep birlikte bu hayra vesile olalım, ilimizde kangren haline gelen bu meseleyi birlikte çözelim. Önemli olan yemek uygulamasının kaldırılması. Bu konu büyük önem arz etmekte. İnşallah bugün bir başlangıç olacak. Bu, diğer illerimize de örnek olacak."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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