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        Mardin'de 2. Bilim ve Teknoloji Festivali açıldı

        Mardin'de 2. Bilim ve Teknoloji Festivali açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 13:00 Güncelleme: 08.05.2025 - 13:00
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        Mardin'de 2. Bilim ve Teknoloji Festivali açıldı
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        Mardin'de 2. Bilim ve Teknoloji Festivali açıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Artuklu fuar alanında Valilik himayelerinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen festivalde, 10 ilçeden 500'den fazla öğrenci ve öğretmenin hazırladığı bilimsel projeler, sanat eserleri ve üretim materyalleri sergilendi.

        Vali Tuncay Akkoyun, festivalin açılışında, Mardin'in tarih boyunca hem eğitim merkezi hem de medeniyetlerin buluşma noktası olduğunu belirtti.

        Modern eğitim yöntemleriyle öğrencileri geleceğe hazırlamak için gayretle çalıştıklarını bildiren Akkoyun, düzenledikleri festivali ile gençlerin yeteneğinin, emeğinin, üretkenliğinin ve hayal gücünün nasıl başarılı çalışmalara dönüştüğüne hep birlikte tanıklık ettiklerini kaydetti.

        Sergilenen bilimsel projeler, el emeği sanat eserleri ve üretim odaklı çalışmaların, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun en somut örnekleri olduğunu ifade eden Akkoyun, şunları aktardı:

        "Toplam 192 bilimsel ve teknolojik projenin çocuklarımız ve gençlerimiz için motivasyon, ilham kaynağı ve yol haritası olmasını diliyorum. Stantlarımızda, fen bilimleri, matematik, robotik çalışmalar gibi çeşitli alanlarda geliştirilen projelerin yanı sıra DENEYAP Atölyeleri ile Milli Eğitim Bakanlığımızın liselerde bilim uygulamaları kapsamındaki projeler de sergilenmektedir. Bu çalışmalar, geleceğin bilim insanlarını, mühendislerini, mucitlerini yetiştirme yolunda önemli adımlardır. Bilimle, emekle ve inançla yoğrulan bu kıymetli etkinliğin Mardin'imiz, gençliğimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemizde ve ilimizde sağlanan huzur güven ve istikrar ortamı ile Türkiye Yüzyılı sanayiden tarıma, enerjiden ulaşıma, eğitimden sağlığa, kültürden turizme her alanda olduğu gibi bilimin ve teknolojinin de yüzyılı olacaktır. Bu doğrultuda çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz."

        Akkoyun, Festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca, ise festivalin iki gün süreceğini bildirdi.

        Daha sonra Vali Akkoyun ve beraberindekiler stantları gezdi, projeler hakkında bilgi aldı.

        Açılışa, Vali Yardımcısı Büşra Uçar Koyun, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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