Mardin'de silahlı saldırıya uğrayan öğretmen öldü
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan öğretmen hayatını kaybetti.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan öğretmen hayatını kaybetti.
İpek Mahallesi'ndeki 100. Yıl İlkokulu'nda ücretli öğretmenlik yapan Abdurrahim Yılmaz (40), ders bitiminde okulun arka bahçesinde motosikletine bindiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişinin silahlı saldırısına uğradı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Yılmaz, kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis, olaydan sonra kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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