Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Midyat'ta masa tenisi turnuvası düzenlendi

        Mardin'in Midyat ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında masa tenisi turnuvası gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 10:20 Güncelleme: 10.05.2025 - 11:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Midyat'ta masa tenisi turnuvası düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mardin'in Midyat ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında masa tenisi turnuvası gerçekleştirildi.

        Midyat Belediyesi ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğiyle Midyat Belediyesi Gençlik Merkezi'nde dün başlayan programa, 130 sporcu katıldı.

        İki gün süren turnuvada kadınlar kategorisinde Betül Doğanay, erkeklerde Nihat Turgut birinci oldu.

        Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, burada yaptığı konuşmada, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederek, sporun ve sporcunun her zaman yanında olduklarını söyledi.

        Dara sonra dereceye girenlere ödülleri verildi.

        Programa, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hüseyin Tunç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahim Demir ve Masa Tenisi İl Temsilcisi İzzettin Atasever katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MİT'ten sahte baz istasyonu operasyonu!
        MİT'ten sahte baz istasyonu operasyonu!
        Hindistan'a misilleme... Pakistan vurdu!
        Hindistan'a misilleme... Pakistan vurdu!
        1. Derece sit alanı! 5 yıldızlı iki otelden falezlere gizli tünel!
        1. Derece sit alanı! 5 yıldızlı iki otelden falezlere gizli tünel!
        Trabzon'da kritik randevu!
        Trabzon'da kritik randevu!
        Çalışan emeklinin maaşı düşer mi?
        Çalışan emeklinin maaşı düşer mi?
        Fiyatı 100 bin lirayı buluyor! "Büyük talep görüyor"
        Fiyatı 100 bin lirayı buluyor! "Büyük talep görüyor"
        "2 penaltı, 3 kırmızıyı atladı!"
        "2 penaltı, 3 kırmızıyı atladı!"
        Mesaj değil kâbus! "Annen ve baban öldü! Sıra sende!"
        Mesaj değil kâbus! "Annen ve baban öldü! Sıra sende!"
        Bir ay yaklaşamayacak
        Bir ay yaklaşamayacak
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Güm diye bir parlama oldu!" Çakmakla tüpü kontrol etti!
        "Güm diye bir parlama oldu!" Çakmakla tüpü kontrol etti!
        Meteoroloji'den saatli kritik uyarı! 23 kent için "sarı" alarm!
        Meteoroloji'den saatli kritik uyarı! 23 kent için "sarı" alarm!
        25 dakika kuralı ile ertelemeye son!
        25 dakika kuralı ile ertelemeye son!
        Koştukça daha fazla para kazanıyor
        Koştukça daha fazla para kazanıyor
        Anneler Günü'nde hangi çiçek ne anlama geliyor?
        Anneler Günü'nde hangi çiçek ne anlama geliyor?
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Mourinho'dan "Kalacak mısın?" sorusuna tepkili cevap!
        Mourinho'dan "Kalacak mısın?" sorusuna tepkili cevap!
        Bakırhan, Buldan ve Türk, Habertürk'e konuştu
        Bakırhan, Buldan ve Türk, Habertürk'e konuştu
        PKK: Kongre 5-7 Mayıs'ta toplandı! Tarihi bir karar alındı!
        PKK: Kongre 5-7 Mayıs'ta toplandı! Tarihi bir karar alındı!
        Terörsüz Türkiye’nin tarihi günleri
        Terörsüz Türkiye’nin tarihi günleri

        Benzer Haberler

        Mardin'de okul çıkışında öğretmeni öldüren şüpheli yakalandı (2)
        Mardin'de okul çıkışında öğretmeni öldüren şüpheli yakalandı (2)
        Mardin'de öğretmenin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin baba ve 2 oğlu yakala...
        Mardin'de öğretmenin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin baba ve 2 oğlu yakala...
        Mardin'de okul çıkışında öğretmeni öldüren şüpheli yakalandı
        Mardin'de okul çıkışında öğretmeni öldüren şüpheli yakalandı
        Kolluk Gözetim Komisyonu toplantısı bu kez Mardin'de yapıldı
        Kolluk Gözetim Komisyonu toplantısı bu kez Mardin'de yapıldı
        Mardin'de "İçişleri Bakanlığı Kolluk Gözetim Komisyonu Toplantısı" yapıldı
        Mardin'de "İçişleri Bakanlığı Kolluk Gözetim Komisyonu Toplantısı" yapıldı
        Mardin Büyükşehir Belediyesinden engelli ve yaşlılara medikal malzeme deste...
        Mardin Büyükşehir Belediyesinden engelli ve yaşlılara medikal malzeme deste...