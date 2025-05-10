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        Mardin'de sezonun ilk arpa hasadı yapıldı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde arpa hasadına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 11:32 Güncelleme: 10.05.2025 - 11:40
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        Mardin'de sezonun ilk arpa hasadı yapıldı
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde arpa hasadına başlandı.

        Kırsal Aktulga Mahallesi'nde çiftçi Mehmet Faruk Badıllı, 125 dönümde 4 ton arpa üretti.

        Hububat Ticaret Merkezi müzayede salonunda satışa sunulan arpa, zahireci esnafı Hacı Süer tarafından ilk ürün olması dolayısıyla sembolik bir fiyatla tonu 12 bin liradan satın alındı.

        İlk üretimi yapan çiftçi Badıllı'ya, Zahireciler Derneği Başkanı Mehmet Şerif Öter tarafından altın hediye edildi.

        Öter, bu yıl arpanın hasadına başlandığını belirterek, çiftçilere ve zahirecilere hasadın "hayırlı olması" temennisinde bulundu.

        Hububat Ticaret Merkezi olarak ilk ürünü getiren çiftçiye altın hediye ettiklerini belirten Öter, bunu geleneksel hale getirdiklerini söyledi.

        Öter, "Çiftçilerimiz bizim için altından daha kıymetli. Çiftçilerimiz bizim için çok değerlidir. Çiftçilerimiz ülkeyi besliyor. Çiftçilerimiz soframıza ürünü cefa ve alın teriyle getiriyor." dedi.

        Çiftçi Badıllı ve zahireci Süer de sezonun hayırlı olmasını diledi.

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