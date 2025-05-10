Mardin'de çölyak farkındalık etkinliği düzenlendi
Mardin'in Derik ilçesinde Dünya Çölyak Farkındalık Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.
Mardin'in Derik ilçesinde Dünya Çölyak Farkındalık Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.
İlçe Sağlık Müdürlüğü koordinesinde Mardin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kadın Aile Destek Merkezi (KADEM) pastacılık kursiyerleriyle, çölyak hastalığına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla glütensiz tariflerle ürünler hazırlandı.
Derik İlçe Sağlık Müdürlüğü Diyetisyeni Bahar Kayra, KADEM'de gerçekleştirilen programda, çölyakla ilgili farkındalığın artması, sağlıklı ve glütensiz beslenmenin yaygınlaşması hakkında bilgi verdi.
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