Mardin'de çölyak farkındalık etkinliği düzenlendi

Derik İlçe Sağlık Müdürlüğü Diyetisyeni Bahar Kayra, KADEM'de gerçekleştirilen programda, çölyakla ilgili farkındalığın artması, sağlıklı ve glütensiz beslenmenin yaygınlaşması hakkında bilgi verdi.

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