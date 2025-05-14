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        Mardin'de bir kısmı çöken yolda çalışma başlatıldı

        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde bir kısmı çöken yolda çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 15:35 Güncelleme: 14.05.2025 - 15:35
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        Mardin'de bir kısmı çöken yolda çalışma başlatıldı
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        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde bir kısmı çöken yolda çalışma başlatıldı.

        Diyarbakır Kapı Mahallesi'nde dün akşam yolun bir kısmında çökme meydana geldi.

        İhbar üzerine bölgeye giden Mardin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çökmenin meydana geldiği yolu trafiğe kapattı, alanda güvenlik önlemi aldı.

        Çökme alanı yakınında bulunan Şehit Pilot Teğmen Ayfer Gök Ortaokulu da öğrencilerin güvenliği için tedbir amaçlı tahliye edildi.

        Ekiplerin yoldaki onarım çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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