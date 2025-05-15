Mardin'de "Suyu Boşa Harcama, Geleceği Kucakla" yarışması ödül töreni düzenlendi

Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen "Suyu Boşa Harcama, Geleceği Kucakla" kompozisyon ve slogan yarışmasında dereceye giren öğrenciler törenle ödüllendirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen ödül törenine, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Eroğlu, MARSU Genel Müdürü Murat Erçin, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Erçin, su tasarrufuna dikkat çekmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenlediklerini belirtti.

Yeryüzündeki suyun sadece yüzde 1'inin içilebilir nitelikte olduğunu anlatan Erçin, suyun yeryüzündeki yaşamın ve canlılığın temel kaynaklarından biri olduğu bildirdi.

Son yıllarda küresel ısınma ve iklim değişikliğinin olumsuz etkileri, su kaynaklarının kirlenmesi, tarım, sanayi ve evsel kullanımda aşırı ve bilinçsiz tüketim gibi nedenlerle su kaynaklarındaki azalmanın her geçen gün daha fazla hissedildiğini vurgulayan Erçin, şunları kaydetti: