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        Mardin'de "Suyu Boşa Harcama, Geleceği Kucakla" yarışması ödül töreni düzenlendi

        Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen "Suyu Boşa Harcama, Geleceği Kucakla" kompozisyon ve slogan yarışmasında dereceye giren öğrenciler törenle ödüllendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 10:54 Güncelleme: 15.05.2025 - 10:54
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        Mardin'de "Suyu Boşa Harcama, Geleceği Kucakla" yarışması ödül töreni düzenlendi
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        Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen "Suyu Boşa Harcama, Geleceği Kucakla" kompozisyon ve slogan yarışmasında dereceye giren öğrenciler törenle ödüllendirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen ödül törenine, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Eroğlu, MARSU Genel Müdürü Murat Erçin, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Erçin, su tasarrufuna dikkat çekmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenlediklerini belirtti.

        Yeryüzündeki suyun sadece yüzde 1'inin içilebilir nitelikte olduğunu anlatan Erçin, suyun yeryüzündeki yaşamın ve canlılığın temel kaynaklarından biri olduğu bildirdi.

        Son yıllarda küresel ısınma ve iklim değişikliğinin olumsuz etkileri, su kaynaklarının kirlenmesi, tarım, sanayi ve evsel kullanımda aşırı ve bilinçsiz tüketim gibi nedenlerle su kaynaklarındaki azalmanın her geçen gün daha fazla hissedildiğini vurgulayan Erçin, şunları kaydetti:

        "Yaşamın sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için her yaştan insanın suyun önemi hakkında bilinçlenmesi gerekiyor. Birleşmiş Milletler tarafından alınan bir kararla, 1993 yılından bu yana her yıl 22 Mart, Dünya Su Günü olarak kutlanıyor. Bu etkinlik de Dünya Su Günü vesilesiyle düzenlendi. Amaç, suyun önemine dikkat çekmek ve bu konuda farkındalığı artırmaktır."

        Eyyüpkoca ise yarışmanın, çocukların çevresel farkındalığını artırmak ve düşüncelerini yaratıcı yollarla ifade etmelerini sağlamak amacıyla düzenlendiğini anlattı.

        Daha sonra yarışmada dereceye egiren öğrencilere çeşitli ödüller verildi, Hacivat ve Karagöz tiyatronu sahnelendi ve palyaço gösterisi yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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