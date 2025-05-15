Midyat Belediye Başkanı Şahin, asfalt çalışmalarını inceledi

Çalışmaların belirlenen program çerçevesinde hızla tamamlanmasının hedeflendiğini belirten Şahin, "İlçemizin gelişimine sunduğu katkılardan dolayı Mardin Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Tuncay Akkoyun'a teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Çalışmaları inceleyen Şahin, vatandaşların daha güvenli, konforlu ve modern bir ulaşım imkanına kavuşabilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ile Midyat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü işbirliğiyle birliğinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Şehit Öğretmen Sıtkı Abdioğlu Caddesinde altyapı yenileniyor ve sıcak asfalt serimi gerçekleştiriliyor.

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