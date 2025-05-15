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        Midyat Belediye Başkanı Şahin, asfalt çalışmalarını inceledi

        Mardin'in Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Ulu Cami Mahallesi'nde sürdürülen asfaltlama çalışmalarını inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 15:54 Güncelleme: 15.05.2025 - 15:54
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        Midyat Belediye Başkanı Şahin, asfalt çalışmalarını inceledi
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        Mardin'in Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Ulu Cami Mahallesi'nde sürdürülen asfaltlama çalışmalarını inceledi.

        Mardin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ile Midyat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü işbirliğiyle birliğinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Şehit Öğretmen Sıtkı Abdioğlu Caddesinde altyapı yenileniyor ve sıcak asfalt serimi gerçekleştiriliyor.

        Çalışmaları inceleyen Şahin, vatandaşların daha güvenli, konforlu ve modern bir ulaşım imkanına kavuşabilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

        Çalışmaların belirlenen program çerçevesinde hızla tamamlanmasının hedeflendiğini belirten Şahin, "İlçemizin gelişimine sunduğu katkılardan dolayı Mardin Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Tuncay Akkoyun'a teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

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