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        Milli atıcı Elif Berfin, gözünü dünya şampiyonalarına dikti

        HALİL İBRAHİM SİNCAR - Avrupa Gençler Atıcılık Şampiyonası'nda Avrupa rekoru kıran Mardinli Elif Berfin Altun, dünya şampiyonasında başarılı olmak için çalışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 11:15 Güncelleme: 19.05.2025 - 11:15
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        Milli atıcı Elif Berfin, gözünü dünya şampiyonalarına dikti
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        HALİL İBRAHİM SİNCAR - Avrupa Gençler Atıcılık Şampiyonası'nda Avrupa rekoru kıran Mardinli Elif Berfin Altun, dünya şampiyonasında başarılı olmak için çalışıyor.

        Mardin'de 8 yıl önce antrenör annesi Nedret ve milli sporcu babası Hakan Altun'u örnek alarak başladığı atıcılıkta zamanla kendisini geliştiren Elif, Türkiye'de elde ettiği 30 şampiyonluğun yanı sıra 17 kez de Türkiye rekoru kırdı.

        "Rekortmen kız" olarak tanınan Elif, bu yıl mart ayında Hırvatistan'ın Osijek kentinde düzenlenen Avrupa Gençler Havalı Silahlar Şampiyonası'nda tek kadınlar 10 metre havalı tüfek kategorisindeki sıralama atışlarında rekor kırarak altın madalya maçına çıkmaya hak kazandı.

        Finalde Macar Reka Toma'yı 15-12 mağlup eden Elif, Avrupa gençler şampiyonu oldu.

        Milli sporcu Elif, 12 Haziran'da Almanya'da düzenlenecek Büyükler Dünya Kupası'nda, 19 Temmuz'da Kuzey Makedonya'da yapılacak Avrupa Gençlik Yaz Olimpiyat Festivali'nde ve 6 Kasım'da Mısır'da gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

        Dünya şampiyonalarında madalya kazanmak ve yeni rekorlar kırmak için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atış Poligonu'nda antrenör annesinin gözetiminde çalışmalarını sürdüren Elif, 2028'de Los Angeles'ta yapılacak Yaz Olimpiyatları'na katılmayı ve madalya kazanmayı hedefliyor.

        - "Ülkemizi gururlandırdım"

        Elif Berfin Altun, AA muhabirine, 10 yaşında başladığı atıcılıkta 8 yılı geride bıraktığını söyledi.

        Milli takımda 5 yıldır yer aldığı bilgisini veren Elif, atıcılıktaki hedefinin "büyük" olduğunu belirtti.

        Elif, bu yıl Avrupa Gençler Şampiyonasında birinci olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadığını anlatarak, "Hedefim dünya şampiyonasında güzel bir başarı elde edebilmek daha sonra olimpiyatlarda ülkemi temsil etmek." dedi.

        Emeklerinin karşılığını görmenin sevindirici olduğunu anlatan Elif, "Ülkemizi gururlandırdım. Güzel bir histi. Aynı zamanda Avrupa solo rekorunu kırdım." ifadelerini kullandı.

        - Anne Altun: "Hedeflerine emin adımlarla ilerliyor"

        Milli sporcunun annesi ve antrenörü Nedret Altun, yaklaşık 15 yıldır antrenörlük yaptığını, spor yaşamında da çeşitli Türkiye dereceleri elde ettiğini söyledi.

        Altun, atıcılıkta 20'si müsabık 45 sporcusunun bulunduğunu, Türkiye şampiyonu sporcularından birinin de kızı olduğunu belirtti.

        Kızının yüzme, pilates gibi sporlardan sonra 10 yaşından itibaren adeta poligonda büyüdüğünü anlatan Altun, şöyle dedi:

        "Bu seviyeye gelmek için çeşitli fedakarlıklarda bulundu. Ülkemizi 13 yaşından beri temsil ediyor. Bu sene hem gençlerde hem de büyüklerde yarışarak ülkemizi gururlandırdı. Gençlerde Avrupa rekorunu kırıp Avrupa şampiyonu oldu, altın madalya kazandı. Türk bayrağımızı Hırvatistan'da göklere çıkarttı, İstiklal Marşı'mızı okuttu. Bu çok büyük bir gururdu. Hepimiz çok heyecanlı ve mutluyduk. Hedeflerine emin adımlarla ilerliyor."

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik de milli sporcu Altun'un başarısından gurur duyduklarını aktardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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