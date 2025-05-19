Midyat'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Mardin'in Midyat ilçesinde, Midyat'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı önündeki ilk törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Burada toplanan gençler, ellerinde Türk bayrakları ve flamalarla Midyat Kapalı Spor Salonu'na kadar yürüdü.

Burada devam eden törende, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı, şiirler okundu, halk oyunları ekipleri ve sporcular gösteriler sundu.

Çeşitli branşlarda düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

Kaymakam Ömer Faruk Özdemir, etkinlikte, spora sunduğu katkıdan dolayı Belediye Başkanı Veysi Şahin'e plaket verdi.

Programa, Garnizon Komutan Vekili Tank Albay Yasin Demiraylar, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Tunç, kamu kurum müdürleri, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.