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        AK Parti Mardin İl Başkanlığından 27 Mayıs darbesine ilişkin açıklama

        AK Parti Mardin İl Başkanlığınca, 27 Mayıs 1960 darbesinin 65. yılı dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 14:31 Güncelleme: 27.05.2025 - 15:04
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        AK Parti Mardin İl Başkanlığından 27 Mayıs darbesine ilişkin açıklama
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        AK Parti Mardin İl Başkanlığınca, 27 Mayıs 1960 darbesinin 65. yılı dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

        İl Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Abdulsamet Çelebi, merkez Artuklu ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda düzenlenen basın açıklamasında, AK Parti olarak göreve geldikleri ilk günden bu yana vesayetçi ve cunta heveslileriyle defalarca yüzleştiklerini, sonuna kadar mücadele verdiklerini belirtti.

        Çelebi, şunları kaydetti:

        "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti döneminde bu vesayet mekanizmalarını milletimizin desteğiyle teker teker çökerttik. Devlet millet kucaklaşmasını inşa ederek milletin iradesini yeniden tesis ettik. Ancak unutmamak gerekir ki vesayet çökmüş olsa da bazı adreslerde vesayetçi zihniyet hala yaşıyor. Ancak biz de buradayız. Demokrasi ve hukuk için her türlü vesayet zihniyetine karşı dik duruşumuz sürecektir. Bu ülkenin vesayetçi ve cuntacı zihniyete feda edecek bir dakikası bile yoktur."

        Açıklamanın ardından partililer, darbe döneminde yaşanan insan hakları ihlalleri ve demokrasiye karşı yapılan müdahaleleri konu alan sergiyi gezdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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