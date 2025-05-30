Mardin'de Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında yemek yarışması yapıldı

İlçenin yemek kültürüne katkı sağlamak istediklerini kaydeden Çakır, kadınların ve şeflerin katkılarıyla Nusaybin böreğinin coğrafi işaret alması için çalışmalara başlayacaklarını bildirdi.

Farklı dillerin ve inançların bir arada yaşadığı Nusaybin'de yerel mutfağı turizme kazandırmak için çalışmaları sürdüreceklerini belirten Çakır, "Nusaybin ilçemizi turizm alanında da konumlandırmaya gayret ediyoruz." dedi.

Çakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yarışmalarla bölgeye ait yemek kültürünün tanıtımına katkı sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Yarışma sonunda Naile Doğan birinci, Zeynep Dündar ikinci, Sena Ördek üçüncü oldu. Kaymakam Evren Çakır, dereceye giren yarışmacılara madalya ve belgelerini verdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.