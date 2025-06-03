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        Mardin'de asfalt ve yol yenileme çalışmaları sürüyor

        Mardin Büyükşehir Belediyesince Midyat ilçesinde asfalt ve yol yenileme çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 16:26 Güncelleme: 03.06.2025 - 16:29
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        Mardin'de asfalt ve yol yenileme çalışmaları sürüyor
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        Mardin Büyükşehir Belediyesince Midyat ilçesinde asfalt ve yol yenileme çalışmaları sürüyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mardin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığınca, havaların ısınmasıyla birlikte ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale gelmesi için sorumluluk alanında bulunan yollarda yapım, onarım ve yenileme çalışmaları yürütülüyor.

        Bu kapsamda, Midyat Belediyesi iş birliğiyle ilçede yürütülen çalışmalarda, İstiklal Caddesi, Şehit Selahattin Küçükaslan Caddesi ve Gençlik Spor Yolu'nda toplam 1110 metre uzunluğundaki asfalt çalışması tamamlandı.

        Hatıra Orman Parkı yolunun 400 metrelik kısmında ise çalışmalar devam ediyor.

        Açıklamada, sıcak asfalt ve sathi kaplama çalışmalarının yatırım programı doğrultusunda merkez ve ilçelerde sürdüğü belirtilirken, ulaşım altyapısının güçlendirilmesi, vatandaşlara daha konforlu bir ulaşım imkanı sunulması hedefiyle çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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