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        Mardin'de şehit kabirlerinde bakım ve yenileme çalışması yapıldı

        Mardin'de Kurban Bayramı öncesi 517 şehit kabrinde bakım ve yenileme çalışması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 11:25 Güncelleme: 05.06.2025 - 11:38
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        Mardin'de şehit kabirlerinde bakım ve yenileme çalışması yapıldı
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        Mardin'de Kurban Bayramı öncesi 517 şehit kabrinde bakım ve yenileme çalışması gerçekleştirildi.

        Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'un talimatları kapsamında il genelindeki şehitliklerde temizlik çalışmasının ardından bakım ve onarım çalışması yürüttü.

        Ekipler, daha sonra kabirlere çiçek ekerek bayrakları yeniledi.

        Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Necmettin Nas, gazetecilere, il genelindeki 517 şehidin kabristanında bakım, onarım ve çiçeklendirme çalışmalarını tamamladıklarını söyledi.

        Vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerin ebedi istirahatgahlarını onlara yakışır hale getirmeye çalıştıklarını belirten Nas, "Kurban Bayramı öncesinde şehit ailelerimizin ziyaretlerini rahatlıkla gerçekleştirebilmeleri için düzenli çalışma gerçekleştirdik. Aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyoruz, ruhları şad olsun." dedi.

        Mardin'in Ömerli ilçesinin kırsal Pınarcık Mahallesi'nde 38 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 16'sı çocuk 30 kişinin bulunduğu şehitliği ziyaret eden yakınları dua okudu.

        Terör saldırısında eşini, 5 çocuğunu, 2 kardeşini kaybeden emekli güvenlik korucusu 85 yaşındaki Şeyhmus Yavuz, çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Yavuz, "Çok teşekkür ediyorum. Allah, onlardan razı olsun." dedi.

        Şehit yakını Ercan Yavuz da şehitliğin temizlendiğini ve bakımlarının yapıldığını belirterek, ilgililere teşekkür etti.

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