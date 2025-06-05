Mardin'de motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
Mardin'in Artuklu ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Mardin'in Artuklu ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Ortaköy Mahallesi Göllü yolunda sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil ile Mehmet Alpaslan'ın (35) kullandığı motosiklet çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde motosikletin sürücüsü Alpaslan'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
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