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        Mardin'de motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

        Mardin'in Artuklu ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 11:39 Güncelleme: 05.06.2025 - 11:39
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        Mardin'de motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
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        Mardin'in Artuklu ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

        İlçeye bağlı Ortaköy Mahallesi Göllü yolunda sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil ile Mehmet Alpaslan'ın (35) kullandığı motosiklet çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde motosikletin sürücüsü Alpaslan'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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