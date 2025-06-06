Mardin ve Batman'da Kurban Bayramı namazı kılındı

Batman'da da Kurban Bayramı namazını kılmak için vatandaşlar, camileri doldurdu.

Mardin Büyükşehir Belediyesi ekipleri cami bahçesinde vatandaşlara lokum ve şeker ikram etti.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak , İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan ve İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, camide ve bahçesinde vatandaşlarla bayramlaştı.

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