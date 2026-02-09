Habertürk
        Mardin'de SUV tipi araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Mardin'de SUV tipi araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde SUV tipi araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 12:06 Güncelleme: 09.02.2026 - 12:06
        Mardin'de SUV tipi araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Mardin'in Nusaybin ilçesinde SUV tipi araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        35 AOM 938 plakalı SUV tipi araç ile 23 AAL 415 plakalı otomobil, Cumhuriyet Caddesi'nde çarpıştı.

        Kazada savrulan otomobil, önce kaldırıma, ardından iş yerine çarptı.


        İş yerinin camının hasar gördüğü kazada araçlardaki 2 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

