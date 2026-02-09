Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik Artuklu'da çalışma başlatıldı.



Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, 26,85 gram metamfetamin, 3,45 gram esrar, hassas terazi ve kesici-delici alet ele geçirildi.



Operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 50 bin 700 liraya da el konuldu.



Paylaşımda, "Gençlerimizin umutlarını karartan, toplumumuzun huzurunu bozan uyuşturucuya karşı mücadelemiz durmadan, yılmadan ve kararlılıkla sürecektir." ifadesine yer verildi.

