        Mardin Haberleri

        Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

        

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 09:48 Güncelleme: 09.02.2026 - 09:48
        
        

        İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik Artuklu'da çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, 26,85 gram metamfetamin, 3,45 gram esrar, hassas terazi ve kesici-delici alet ele geçirildi.

        Operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 50 bin 700 liraya da el konuldu.

        Paylaşımda, "Gençlerimizin umutlarını karartan, toplumumuzun huzurunu bozan uyuşturucuya karşı mücadelemiz durmadan, yılmadan ve kararlılıkla sürecektir." ifadesine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

