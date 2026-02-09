Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Haberleri

        Mardin'de firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranan 81 kişi yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 10:17 Güncelleme: 09.02.2026 - 10:17
        Mardin'de firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranan 81 kişi yakalandı.


        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2-8 Şubat'ta arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

        Bu kapsamda,"Nitelikli yağma" suçundan 10 yıl 10 ay ve "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 7 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 79 kişi yakalandı.

        Açıklamada, vatandaşlardan şüpheli durumlarda veya bilgi sahibi oldukları konularda emniyet birimlerine ya da 112 Acil Çağrı Merkezine bildirimde bulunmaları istendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

