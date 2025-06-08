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        Mardin'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde silahlı kavgada, 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 16:56 Güncelleme: 08.06.2025 - 16:56
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        Mardin'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı
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        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde silahlı kavgada, 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

        Kabala Mahallesi'nde, iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

        Kavgada, 10 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralılardan Ahmet B. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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