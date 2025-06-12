Mardin'de "Napolyon" kirazında hasat sürüyor

Mardin'in Yeşilli ilçesinde tadı ve aromasıyla beğenilen ve uzun yıllardır adına festival düzenlenen "Napolyon" kirazının hasadı devam ediyor.

İlçeye bağlı kırsal Koyunlu Mahallesi'nde talepleri karşılamaya çalışan üreticiler, sabah erken saatlerde topladıkları kirazları kasalar halinde sipariş aldıkları adreslere gönderiyor.

Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 25 yıl önce tadımlık olarak yetiştirilen kirazın bugün ilçenin birçok noktasında üretildiğini söyledi.

Kirazın ve Mardin'in tarihi değerlerinin tanıtılmasını amaçlayan 17. Yeşilli Uluslararası Kültür Sanat ve Kiraz Festivali düzenleyeceklerini belirten Demir, şunları kaydetti:

"Festivalin bu sene 17. düzenliyoruz. Salgın, deprem ve zaruri sebeplerle ara verdiğimiz dönemler oldu. Geleneksel bir festival. Bölgemizin ve dünyanın hassasiyetine dikkat ederek bir program düzenleyeceğiz. Festivalimizde Gazze hassasiyetini ön planda tutacağız. Kuracağımız stantlarda satışı yapılan ürünlerin gelirini Gazze'deki kardeşlerimize bağışlayacağız."