Mardin'de devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, kırsal Çağlar Mahallesi'nde yoldan çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada Y.E.K. (17) hayatını kaybetti, M.A.A. (19) yaralandı.
Yaralı, sağlık ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Y.E.K'nin cenazesi otopsi işlemleri için aynı hastanenin morguna götürüldü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.