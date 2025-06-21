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        Mardin Büyükşehir Belediyesi'nden YKS'ye giren adaylara ve ailelerine destek

        Mardin Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren aday ve ailelerinin yanında oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 14:00 Güncelleme: 21.06.2025 - 14:00
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        Mardin Büyükşehir Belediyesi'nden YKS'ye giren adaylara ve ailelerine destek
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        Mardin Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren aday ve ailelerinin yanında oldu.

        Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, tüm ilçelerde sınav merkezlerinin önünde kurduğu stantlarla sınava giren adaylara ve ailelerine su, ikramlıklar ve çeşitli ihtiyaçlara yönelik destek sunarak moral ve motivasyon sağladı.

        Adayların sınav heyecanını paylaşan belediye ekipleri, sınav öncesi ve sonrası moral desteğiyle ailelerin de yanında olarak sınav sürecine katkı sağladı.

        Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri de sınav sürecinde okul çevrelerinde araç trafiğini düzenleyerek gürültü ve yoğunluğu önledi.

        İnşaat alanlarında denetimler artırılarak sessizliği sağlayan ekipler, sınava geç kalan ya da sınav yerlerini karıştıran adaylara yardım etti.

        Zabıta ekipleri, sınav merkezi yönlendirmelerinde yardımcı olurken, geç kalan adayları ekip araçlarıyla sınav merkezlerine ulaştırıldı.

        Ekipler, sınav süresince ortaya koyduğu bu koordineli çalışmayla hem adayların sınav stresini azaltmayı hem de sınav sürecinin sorunsuz ilerlemesini sağladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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