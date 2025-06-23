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        Mardin'de devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

        Mardin'in Midyat ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 18:14 Güncelleme: 23.06.2025 - 18:14
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        Mardin'de devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı
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        Mardin'in Midyat ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün ismi ve plakası henüz belirlenemeyen hafif ticari araç, Midyat-İdil kara yolunun 27'nci kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, Şükrü B. (65), Mahsum B. (35) ve Mehmet Sadık A. (33) yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralılardan Mehmet Sadık A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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