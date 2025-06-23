Mardin'de devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı
Mardin'in Midyat ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Mardin'in Midyat ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi ve plakası henüz belirlenemeyen hafif ticari araç, Midyat-İdil kara yolunun 27'nci kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, Şükrü B. (65), Mahsum B. (35) ve Mehmet Sadık A. (33) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Mehmet Sadık A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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