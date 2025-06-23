Mardin'de devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sürücüsünün ismi ve plakası henüz belirlenemeyen hafif ticari araç, Midyat-İdil kara yolunun 27'nci kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi.

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