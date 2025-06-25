Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de kamyon ve traktörde çıkan yangınlar söndürüldü

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir kamyon ve traktörde çıkan yangınlar itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 01:16 Güncelleme: 25.06.2025 - 01:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de kamyon ve traktörde çıkan yangınlar söndürüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir kamyon ve traktörde çıkan yangınlar itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Sürekli Mahallesi'nde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen seyir halindeki 27 AUB 605 plakalı kamyon ile Günlüce Mahallesi'ndeki bir tarlada tarımsal amaçlı kullanılan traktörde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine her iki bölgeye de itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangınlar sonucu araçlarda hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda'da
        Potanın Perileri, yarı finali uzatmalarda kaçırdı!
        Potanın Perileri, yarı finali uzatmalarda kaçırdı!
        Trump'tan ateşkes açıklaması! İsrail-İran hattında son durum
        Trump'tan ateşkes açıklaması! İsrail-İran hattında son durum
        Fenerbahçe'de Skriniar gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Skriniar gelişmesi!
        "Nükleer tesisler imha edilemedi"
        "Nükleer tesisler imha edilemedi"
        Pezeşkiyan: ABD ile meseleleri uluslararası çerçevede çözmeye hazırız
        Pezeşkiyan: ABD ile meseleleri uluslararası çerçevede çözmeye hazırız
        İran: Onlar ateşkesi ihlal etmezse biz de etmeyiz
        İran: Onlar ateşkesi ihlal etmezse biz de etmeyiz
        Yeni bir sıcak hava dalgası geliyor! Sıcak çembere giriyoruz
        Yeni bir sıcak hava dalgası geliyor! Sıcak çembere giriyoruz
        Trump: İki taraf da ateşkesi ihlal etti, kızgınım
        Trump: İki taraf da ateşkesi ihlal etti, kızgınım
        Sofyan Amrabat'a sürpriz talip!
        Sofyan Amrabat'a sürpriz talip!
        Mourinho'dan transfer isteği!
        Mourinho'dan transfer isteği!
        Doğalgaz patlamasında can pazarı!
        Doğalgaz patlamasında can pazarı!
        Savcıyı makamında tehdit iddianamesi kabul edildi
        Savcıyı makamında tehdit iddianamesi kabul edildi
        Özel'den asgari ücret önerisi: 30 bin 205 TL
        Özel'den asgari ücret önerisi: 30 bin 205 TL
        Sağlık Bakanı: Yeni dönemin kapıları aralanacak
        Sağlık Bakanı: Yeni dönemin kapıları aralanacak
        Kahreden haber... Evladı için canını verdi!
        Kahreden haber... Evladı için canını verdi!
        İlk kez anlattı
        İlk kez anlattı
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

        Benzer Haberler

        Mardin'de örtü yangını (2)
        Mardin'de örtü yangını (2)
        Mardin'de örtü yangını
        Mardin'de örtü yangını
        Bıçaklı kavgada kaçmak isterken minibüsün altında kalıp ölmüştü; 1 tutuklam...
        Bıçaklı kavgada kaçmak isterken minibüsün altında kalıp ölmüştü; 1 tutuklam...
        Mardin Büyükşehir Belediyesi kırsaldaki yaklaşık 20 yıllık yol sorununu çöz...
        Mardin Büyükşehir Belediyesi kırsaldaki yaklaşık 20 yıllık yol sorununu çöz...
        Ev yangınında eski muhtar öldü
        Ev yangınında eski muhtar öldü
        Mardin'de evde çıkan yangında 1 kişi öldü
        Mardin'de evde çıkan yangında 1 kişi öldü