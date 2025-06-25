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        Midyat Kaymakamı Kaya görevine başladı

        Midyat Kaymakamlığına atanan Mehmet Kaya, görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 17:24 Güncelleme: 25.06.2025 - 17:24
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        Midyat Kaymakamı Kaya görevine başladı
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        Midyat Kaymakamlığına atanan Mehmet Kaya, görevine başladı.

        Kaymakamlık bahçesinde kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri tarafından karşılanan Kaya, daha sonra Kaymakamlık çalışanlarıyla tanıştı.

        İlçeye hizmet edecek olmaktan onur ve mutluluk duyduğunu belirten Kaya, kamu hizmetlerini, ilçenin kültürel ve sosyal dokusuna uygun en verimli şekilde sunmayı amaçladıklarını belirtti.

        Kaya, daha sonra kurum amirleriyle toplantı yaptı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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