AK Parti Mardin Milletvekili Kılıç, Irak Meclis Başkanı Meşhedani ile görüştü

AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, Irak Meclis Başkanı Mahmud Meşhedani ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bir araya geldi.

AK Parti Mardin İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kılıç, yapılan görüşmede Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Yönetim Kurulu tarafından Irak ile ilgili hazırlanan raporu Meşhedani'ye iletti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kılıç, Meşhedani ve heyetiyle son derece verimli görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Kılıç, görüşmelerin iki ülke için hayırlı sonuçlara vesile olmasını diledi.