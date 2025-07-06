Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına 82 bin 500 lira promosyon desteği

        Mardin Büyükşehir Belediyesi, 3 yıllık maaş promosyon anlaşması yapılan banka tarafından belediye personeline 82 bin 500 lira ödeneceğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 15:58 Güncelleme: 06.07.2025 - 15:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına 82 bin 500 lira promosyon desteği
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mardin Büyükşehir Belediyesi, 3 yıllık maaş promosyon anlaşması yapılan banka tarafından belediye personeline 82 bin 500 lira ödeneceğini bildirdi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, belediye bünyesinde görev yapan memur ve sözleşmeli personeli kapsayan maaş promosyon ihalesi gerçekleştirildiğini belirtti.

        İhalede en yüksek teklifi veren Vakıfbank ile yapılan 3 yıllık anlaşma kapsamında, 876 belediye personeline temmuz ayı içerisinde tek seferde 82 bin 500 lira ödeme yapılacağı kaydedilen açıklamada, "Belediye tarafından çalışanların refahını artırmayı hedefleyen bu anlaşmayla önemli bir adım atıldı. Sürece katkı sunan tüm taraflara teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti heyeti görüşmesi yarın
        Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti heyeti görüşmesi yarın
        Kavurucu sıcaklar geliyor! 40 derecenin üzerine çıkacak!
        Kavurucu sıcaklar geliyor! 40 derecenin üzerine çıkacak!
        Antalya'da aslan paniği! 1 kişiyi ağır yaraladı!
        Antalya'da aslan paniği! 1 kişiyi ağır yaraladı!
        Kalça kemiği ameliyatından 4 saat sonra hayatını kaybetti
        Kalça kemiği ameliyatından 4 saat sonra hayatını kaybetti
        Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmasında son durum
        Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmasında son durum
        Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Kararını verdi
        Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Kararını verdi
        Aileden izin almadan defnedilen cenazeyi başka mezara taşıdılar!
        Aileden izin almadan defnedilen cenazeyi başka mezara taşıdılar!
        Yasak aşk vahşeti! Kocasını, kuyumcu sevgilisine öldürttü!
        Yasak aşk vahşeti! Kocasını, kuyumcu sevgilisine öldürttü!
        Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri kararı!
        Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri kararı!
        Texas'ta sel felaketi: Can kaybı artıyor!
        Texas'ta sel felaketi: Can kaybı artıyor!
        Kusma ve ishalle ilerliyor! Çocuklarda mide-bağırsak enfeksiyonlarına dikkat!
        Kusma ve ishalle ilerliyor! Çocuklarda mide-bağırsak enfeksiyonlarına dikkat!
        İmdat çağrısı işe yaramadı
        İmdat çağrısı işe yaramadı
        Seine Nehri'nde 102 yıl sonra yüzme dönemi
        Seine Nehri'nde 102 yıl sonra yüzme dönemi
        Jhon Duran'ı yetiştiren antrenörden çarpıcı açıklamalar: Ölümcül
        Jhon Duran'ı yetiştiren antrenörden çarpıcı açıklamalar: Ölümcül
        Gençlerin dilinden anlamayanlara 20 Z kuşağı jargonu
        Gençlerin dilinden anlamayanlara 20 Z kuşağı jargonu
        Arda şov yaptı, R. Madrid yarı finalde!
        Arda şov yaptı, R. Madrid yarı finalde!
        Zeytinyağı ile yıkanıyorlardı!
        Zeytinyağı ile yıkanıyorlardı!
        Google’da sezonunun gözdesi Türkiye
        Google’da sezonunun gözdesi Türkiye
        Musk: Amerika Partisi kuruldu
        Musk: Amerika Partisi kuruldu
        Urfa Kalesi'nde önemli keşif! İlk kez rastladılar
        Urfa Kalesi'nde önemli keşif! İlk kez rastladılar

        Benzer Haberler

        Kalça kemiği ameliyatından 4 saat sonra hayatını kaybetti, ailesi suç duyur...
        Kalça kemiği ameliyatından 4 saat sonra hayatını kaybetti, ailesi suç duyur...
        Nusaybin'de hafif ticari aracın çarptığı yaya, öldü
        Nusaybin'de hafif ticari aracın çarptığı yaya, öldü
        Mardin'de işaret dili öğrenen 46 kamu personeline sertifikaları verildi
        Mardin'de işaret dili öğrenen 46 kamu personeline sertifikaları verildi
        Mardin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü toplantısı yapıldı
        Mardin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü toplantısı yapıldı
        Savur'da vatandaşlara aşure ikram edildi
        Savur'da vatandaşlara aşure ikram edildi
        AK Parti Mardin Milletvekili Kılıç, Irak Meclis Başkanı Meşhedani ile görüş...
        AK Parti Mardin Milletvekili Kılıç, Irak Meclis Başkanı Meşhedani ile görüş...