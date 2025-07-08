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        Midyat'ta vatandaşlara aşure dağıtıldı

        Mardin'in Midyat ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 10:33 Güncelleme: 08.07.2025 - 10:33
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        Midyat'ta vatandaşlara aşure dağıtıldı
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        Mardin'in Midyat ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı.

        Midyat Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, Recep Tayyip Erdoğan Parkı, Kuyumcular Çarşısı ve Millet Bahçesi önünde kurulan stantlarda vatandaşlara aşure ikram edildi.

        Belediye Başkan Yardımcıları Masum Cengiz ve Rıdvan Akyol'un yanı sıra AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Muazzez Acar ile Gençlik Kolları Başkanı Mert Cesur Tural da etkinliğe katılarak vatandaşlara aşure dağıttı.

        Cengiz, muharrem ayı dolayısıyla ilçede 3 noktada vatandaşlara aşure ikramında bulunduklarını belirterek, "Bu ay, paylaşmanın ve birlikte olma bilincinin en yoğun şekilde yaşandığı özel bir dönemdir. Muharrem ayının ülkemize, İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Acar ise muharrem ayının bereketin ve rahmetin bol olduğu bir zaman dilimi olduğunu kaydederek, "Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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