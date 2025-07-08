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        Ressam Melis Doğan Mardin'de çocuklarla resim yaptı

        Mardin'in Midyat ilçesinde ressam Melis Doğan, "Doğanın Çiçeklerine Açılan Kapı" projesi kapsamında çocuklarla resim yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 20:11 Güncelleme: 08.07.2025 - 20:33
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        Ressam Melis Doğan Mardin'de çocuklarla resim yaptı
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        Mardin'in Midyat ilçesinde ressam Melis Doğan, "Doğanın Çiçeklerine Açılan Kapı" projesi kapsamında çocuklarla resim yaptı.

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen proje kapsamında İstanbul'dan kente gelen Doğan, Midyat Belediyesinin ev sahipliğinde Midyat Millet Bahçesi'nde düzenlenen resim etkinliğinde çocuklarla buluştu.

        Sponsorların da desteğiyle temin edilen resim malzemelerinin kullanıldığı etkinlikte çocuklar akrilik boya çalışması yaparak hayallerindeki resmi çizdi.

        Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, proje kapsamında 4 yıldır il il gezerek çocuklarla bir araya geldiklerini belirtti.

        Çocukları eğlendirerek aralarında bir sanat bağı kurduklarını ve onlara sanat sevgisini aşılamayı amaçladıklarını ifade eden Doğan, şunları söyledi:

        "Şu ana kadar 1000'e yakın çocuğa ulaşmış bulunmaktayız. Sadece çocukları değil amacımız bütün insanları bu projeye dahil etmek. Herkese bir şekilde ulaşıp sanat sevgisini aşılamak çünkü sanatın iyileştirici ve birleştirici gücüyle, küçük dokunuşlarla büyük farklar yaratacağımıza inanıyoruz. Bu yüzden bize destek olan herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz."

        Doğan, ilk olarak bir şehirde sanat okulu açmayı, daha sonra bunu tüm illere yayarak bütün çocukların sanat imkanlarından faydalanmalarını sağlamayı hedeflediğini dile getirdi.

        Gördükleri ilgiden memnun olduğunu anlatan Doğan, "Sevgi seli ile karşılaşıyoruz. Çocuklar çok heyecanlı ve çok mutlular. Bizler de elimizden gelenin fazlasını yapmaya gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Öğrencilerden Hira Erol ise resim yapmayı çok sevdiğini, etkinliğe katıldığı için mutlu olduğunu aktardı.

        Büşra Nur Kalaş da arkadaşlarıyla resim yaptığını, keyifli vakit geçirdiğini belirterek, "Resim yapmayı çok seviyorum, hedefim resim öğretmeni olmak." dedi.

        Etkinliğe Midyat Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Akyol ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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