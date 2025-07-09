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        Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Akkoyun, çeşitli ziyaretlerde bulundu

        Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, kentte çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 15:22 Güncelleme: 09.07.2025 - 15:22
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        Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Akkoyun, çeşitli ziyaretlerde bulundu
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        Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, kentte çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali ve Belediye Başkan Vekili Akkoyun, merkez Artuklu ilçesindeki Halil İbrahim Camisi ile Şakir Nuhoğlu Camisi ve Kur'an kursunda öğrenciler ve idarecilerle bir araya geldi.

        Öğrencilerin Kur'an-ı Kerim okuduğu ziyarette Akkoyun, kurstaki öğrencilerle görüştü.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkoyun, yaz Kur'an kurslarında çocuklara yalnızca dini bilgiler kazandırılmadığını aynı zamanda milli ve manevi değerlerin temellerinin de atıldığı belirtti.

        Vali Akkoyun'a ziyaretinde Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak, Vali Yardımcısı İbrahim Engin Şenay ve İl Müftüsü Dr. Enver Türkmen de eşlik etti.

        Vali Akkoyun daha sonra Kaymakam Öztabak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, Büyükşehir Belediyesi daire başkanları ile Artuklu'nun Aytepe Mahallesi'ni ziyaret etti.

        Vatandaşlarla sohbet ederek, talep ve önerilerini dinleyen Akkoyun, Mahalle Muhtarı Alaattin Okta'dan mahallenin ihtiyaçlarına ilişkin bilgi aldı.

        Vali Akkoyun, kurum müdürleri ve daire başkanlarına mahallenin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışma yapılması talimatını verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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