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        Mardin'de 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programları kapsamında şehitler için mevlit okundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 19:47 Güncelleme: 12.07.2025 - 19:47
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        Mardin'de 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programları kapsamında şehitler için mevlit okundu.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kenan Kösen Cami’nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

        Kızıltepe İlçe Müftülüğü tarafından vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

        Kaymakam Abdullah Şahin de programa katılanlara aşure ikram etti.

        Programa, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Barış Cengiz, İlçe Emniyet Müdürü İlhan Özdemir, kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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