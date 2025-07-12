Mardin'de 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

Kaymakam Abdullah Şahin de programa katılanlara aşure ikram etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kenan Kösen Cami’nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programları kapsamında şehitler için mevlit okundu.

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