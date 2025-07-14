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        Mardin Valisi Akkoyun'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

        Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 11:51 Güncelleme: 14.07.2025 - 11:51
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        Mardin Valisi Akkoyun'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı
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        Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Akkoyun, mesajında, 15 Temmuz 2016 gecesinde aziz milletin, hain darbe girişimini sarsılmaz imanından aldığı güçle bozguna uğratarak hafızalardan asla silinmeyecek büyük bir destan yazdığını belirtti.

        O gece, sabahı beklemeden, bir saniye bile düşünmeden, gözlerini bir an kırpmadan, sağına ve soluna bakmadan, hainlerin planlarını bozmak için tankların önüne yatan yiğitleri, aziz şehitleri ve kahraman gazileri unutmadıklarını ifade eden Akkoyun, şunları kaydetti:

        "Ülkemiz üzerinde sinsi ve hain planlar yapan hiçbir habis oluşumun ve terör örgütünün, dünyanın neresinde olursa olsun varlığına izin vermedik vermeyeceğiz. Allah bu kutlu mücadelede aziz milletimizin, devletimizin ve tüm güvenlik güçlerimizin yar ve yardımcısı olsun. Bu duygu ve düşüncelerle hain darbe girişiminin 9'uncu yıl dönümünde, elde bayrak, dilde tekbir, kalpte iman ile şehit olan kahramanlarımızı rahmetle ve şükranla yad ediyorum. Gazilik payesi ile şereflenen kahramanlarımıza hayırlı, huzurlu ve sağlıklı bir ömür diliyorum."

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