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        AK Parti Mardin İl Başkanı Uncu'dan "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin açıklama

        AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, "Tarihte yeni bir sayfa açılmıştır. Bugün, büyük Türkiye'nin, güçlü Türkiye'nin, Türkiye Yüzyılı'nın kapıları ardına kadar aralanmıştır." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 12:02 Güncelleme: 15.07.2025 - 12:02
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        AK Parti Mardin İl Başkanı Uncu'dan "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin açıklama
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        AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, "Tarihte yeni bir sayfa açılmıştır. Bugün, büyük Türkiye’nin, güçlü Türkiye’nin, Türkiye Yüzyılı’nın kapıları ardına kadar aralanmıştır." dedi

        Uncu, parti binasında düzenlenen basın toplantısında, hafta sonu Ankara'da yapılan 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dile getirilen mesajların, tarihi nitelikte olduğunu belirtti.

        41 yıllık terör belasının sona erme sürecine girdiğini anımsatan Uncu, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, acı dolu bir dönemi kapatıyor. Bu başarının mimarları da şehitlerimiz, gazilerimiz ve milletimizin sarsılmaz iradesidir. Herkesin sürecin kıymetini bilmesi gerekir." ifadelerini kullandı.

        "15 Temmuz'un ruhuyla bu haftayı bayraklarla geçireceğiz. Tarihi bir dönemin içindeyiz. 15 Temmuz'un yıl dönümünde ev ev, dükkan dükkan gezerek şanlı Türk bayraklarımızı asacağız. O gece nasıl bir olduysak, bugün de aynı ruhla sahada olacağız." diyen Uncu, şöyle dedi:

        "Tarihte yeni bir sayfa açılmıştır. Bugün, büyük Türkiye'nin, güçlü Türkiye'nin, Türkiye Yüzyılı'nın kapıları ardına kadar aralanmıştır. Ülkemizin birliği, beraberliği ve kardeşliği için durmadan ve yorulmadan çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

        Toplantıya, AK Parti Mardin Milletvekili Muhammed Adak, İl Kadın Kolları Başkanı Esra Ayanoğlu Özdaş, İl Gençlik Kolları Başkanı Süheyl Üçar ve il yönetim kurulu üyeleri katıldı.

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