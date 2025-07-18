Mardin'de serinlemek için suya giren çocuk hayatını kaybetti

Midyat ve Nusaybin ilçeleri arasında yer alan Beyazsu mesire alanına ailesiyle pikniğe giden Muhammed Ali Toprak (15), serinlemek için suya girdi.

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