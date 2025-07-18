Mardin'de serinlemek için suya giren çocuk hayatını kaybetti
Mardin'in Nusaybin ilçesindeki Beyazsu mesire alanındaki suya giren çocuk, yaşamını yitirdi.
Mardin'in Nusaybin ilçesindeki Beyazsu mesire alanındaki suya giren çocuk, yaşamını yitirdi.
Midyat ve Nusaybin ilçeleri arasında yer alan Beyazsu mesire alanına ailesiyle pikniğe giden Muhammed Ali Toprak (15), serinlemek için suya girdi.
Ailesinin, Toprak'ın suda solunumunun durduğu ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sudan çıkarılan ve ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Toprak, kurtarılamadı.
Kalp rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen çocuğun kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.