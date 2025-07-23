Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde "yanık ünitesi" açıldı

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yanık ünitesi hizmete açıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mardin'de ilk kez kurulan yanık ünitesinde ciddi yanık vakalarına hızlı ve etkili müdahale imkanı sunulacak.

Ünite sayesinde, hastaların il dışına sevk edilme oranının azaltılması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Yeşil, yanık ünitesini hastaneleri bünyesinde Mardin'e kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

"Yanık sadece bir deri hastalığı olmayıp aslında bütün bir organizmayı etkileyen bir travmadır." diyen Yeşil, açılan ünite sayesinde bundan sonraki vakalarda il dışı sevkleri azaltmayı hedeflediklerini ifade etti.

Yeşil, şunları kaydetti:

“Yanık ünitemiz her biri tek kişilik olmak üzere 5 yataklı, içinde pansuman odalarının, hidroterapi ve yıkama küvetlerinin bulunduğu alanlar olarak hizmete açılmış bulunmaktadır. Memleketimize hayırlı olsun."