Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde "yanık ünitesi" açıldı

        Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yanık ünitesi hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 09:34 Güncelleme: 23.07.2025 - 09:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde "yanık ünitesi" açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yanık ünitesi hizmete açıldı.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mardin'de ilk kez kurulan yanık ünitesinde ciddi yanık vakalarına hızlı ve etkili müdahale imkanı sunulacak.

        Ünite sayesinde, hastaların il dışına sevk edilme oranının azaltılması hedefleniyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Yeşil, yanık ünitesini hastaneleri bünyesinde Mardin'e kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

        "Yanık sadece bir deri hastalığı olmayıp aslında bütün bir organizmayı etkileyen bir travmadır." diyen Yeşil, açılan ünite sayesinde bundan sonraki vakalarda il dışı sevkleri azaltmayı hedeflediklerini ifade etti.

        Yeşil, şunları kaydetti:

        “Yanık ünitemiz her biri tek kişilik olmak üzere 5 yataklı, içinde pansuman odalarının, hidroterapi ve yıkama küvetlerinin bulunduğu alanlar olarak hizmete açılmış bulunmaktadır. Memleketimize hayırlı olsun."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Aşırı sıcak hava etkili olacak
        Aşırı sıcak hava etkili olacak
        İsrailli bakandan skandal paylaşım
        İsrailli bakandan skandal paylaşım
        Askerlik dönüşü işsizlik maaşı
        Askerlik dönüşü işsizlik maaşı
        ABD, Japonya ile anlaştı
        ABD, Japonya ile anlaştı
        Sakarya'da, Bilecik'te, İzmir'de, Karabük'te ve Eskişehir'de yangın
        Sakarya'da, Bilecik'te, İzmir'de, Karabük'te ve Eskişehir'de yangın
        Rusya ve Ukrayna İstanbul'da bir araya gelecek
        Rusya ve Ukrayna İstanbul'da bir araya gelecek
        Galatasaray'ın Tete davasında karar çıktı!
        Galatasaray'ın Tete davasında karar çıktı!
        Fenerbahçe'ye sponsorluğu ile gündeme gelen Hamdi Ulukaya kimdir?
        Fenerbahçe'ye sponsorluğu ile gündeme gelen Hamdi Ulukaya kimdir?
        Asansörde neden hep aynalar olur?
        Asansörde neden hep aynalar olur?
        İtalya'dan Szymanski'ye teklif!
        İtalya'dan Szymanski'ye teklif!
        Bu yöntemlerle uykusuz yaz gecelerine son!
        Bu yöntemlerle uykusuz yaz gecelerine son!
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Topçular Kulübü'nün 4. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 4. bölümü yayında!
        İşte Roketsan'ın 7 ürünü
        İşte Roketsan'ın 7 ürünü
        Kim dolardan daha güçlü?
        Kim dolardan daha güçlü?
        Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri son noktayı koydu!
        Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri son noktayı koydu!
        Macaristan'ı erteledi, Manisa'yı hızlandırdı
        Macaristan'ı erteledi, Manisa'yı hızlandırdı
        Antalya’nın reklam filmini 430 milyon kişi izledi
        Antalya’nın reklam filmini 430 milyon kişi izledi
        İsrail'den 'Eurofighter' çıkışı: Türkiye'ye satmayın
        İsrail'den 'Eurofighter' çıkışı: Türkiye'ye satmayın
        Galatasaray Bankalar Birliği'nden çıkıldığını açıkladı!
        Galatasaray Bankalar Birliği'nden çıkıldığını açıkladı!

        Benzer Haberler

        Mardin'de müstakil evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
        Mardin'de müstakil evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
        Mardin'de trafik yükünü azaltacak alternatif yol için çalışmalar başladı
        Mardin'de trafik yükünü azaltacak alternatif yol için çalışmalar başladı
        Mardin'in serinlik durağı Beyazsu Vadisi, ziyaretçi akınına uğruyor
        Mardin'in serinlik durağı Beyazsu Vadisi, ziyaretçi akınına uğruyor
        Mardin'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralan...
        Mardin'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralan...
        Mardin'de devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
        Mardin'de devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
        Mardin 1969 Spor, sol bek oyuncusu Nafican Yardımcı'yı transfer etti
        Mardin 1969 Spor, sol bek oyuncusu Nafican Yardımcı'yı transfer etti