Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin Savur'da yaz kursları ilgiyle sürüyor

        Mardin'in Savur ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı himayelerinde düzenlenen ücretsiz yaz kursları, çocuklar ve gençlerden büyük ilgi görüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 14:55 Güncelleme: 24.07.2025 - 14:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin Savur'da yaz kursları ilgiyle sürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mardin'in Savur ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı himayelerinde düzenlenen ücretsiz yaz kursları, çocuklar ve gençlerden büyük ilgi görüyor.

        Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kemal Duman, yaptığı açıklamada, futbol, voleybol, yüzme, tenis ve badminton gibi spor branşlarının yanı sıra gençlik merkezi bünyesinde görsel sanatlar, müzik, saz, gitar, yazılım ve kodlama, Kur'an-ı Kerim, okuma-yazma ve akıl-zeka oyunları gibi birçok farklı alanda eğitimler sunduklarını belirtti.

        Duman, devam eden kurslar kapsamında, "300 öğrenci tekvando, 288 öğrenci yüzme, 100 öğrenci futbol, 120 öğrenci voleybol, 80 öğrenci tenis eğitimi alıyor. Kurslar, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi ve İlçe Müftülüğü ile koordineli şekilde, alanında uzman antrenör ve eğitmenler eşliğinde yürütülüyor. Saygıdeğer Savurlular, çocuklarımıza ve gençlerimize büyük bir fırsat sunuyoruz. Yaz boyunca devam edecek bu eğitimlerle hem sportif hem kültürel gelişimi destekliyoruz. Hedefimiz Savur'da yüzme bilmeyen genç bırakmamak. Gençlik kampları ve gezi programları da yaz boyunca devam edecek. Tüm çocukları ve gençleri 'Geç kalma, sen de yerini al' çağrısıyla kurslara davet ediyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Bakanlıktan ÖTV açıklaması
        Bakanlıktan ÖTV açıklaması
        ÖTV'de sistem sil baştan
        ÖTV'de sistem sil baştan
        ODMD: 'Vergilerin düşürülmesini istiyoruz'
        ODMD: 'Vergilerin düşürülmesini istiyoruz'
        Arda Güler'in hayalleri yıkıldı: Flaş paylaşım!
        Arda Güler'in hayalleri yıkıldı: Flaş paylaşım!
        Kremlin'den Ukrayna görüşmelerine ilişkin değerlendirme
        Kremlin'den Ukrayna görüşmelerine ilişkin değerlendirme
        Dursun Özbek'ten Bankalar Birliği açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Bankalar Birliği açıklaması!
        Hikayeleri ortaya çıkmaya başladı!
        Hikayeleri ortaya çıkmaya başladı!
        Szymanski rüzgarı: Mourinho'dan yeni karar!
        Szymanski rüzgarı: Mourinho'dan yeni karar!
        Eskişehir'deki yangında 10 şehit
        Eskişehir'deki yangında 10 şehit
        Jhon Duran ilk maçında parladı!
        Jhon Duran ilk maçında parladı!
        Gayrimenkul sertifikasının detayları
        Gayrimenkul sertifikasının detayları
        Beşiktaş, Shakhtar'ı konuk ediyor
        Beşiktaş, Shakhtar'ı konuk ediyor
        4 şehirde orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
        4 şehirde orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
        Rus yolcu uçağı düştü
        Rus yolcu uçağı düştü
        Kaotik havalar! İklimin kendi değişkenliği bile değişiyor
        Kaotik havalar! İklimin kendi değişkenliği bile değişiyor
        Marina ücretinden kaçıyorlar
        Marina ücretinden kaçıyorlar
        "Amerikan tarihinin en büyük siyasi skandallarından"
        "Amerikan tarihinin en büyük siyasi skandallarından"
        Bu restoranda siparişiniz yanlış gelebilir
        Bu restoranda siparişiniz yanlış gelebilir
        Sigortada 'gömülü' gelişme
        Sigortada 'gömülü' gelişme

        Benzer Haberler

        Mardin'de 7 yılda arıtılan 170 milyon metreküp su tarımsal üretime kazandır...
        Mardin'de 7 yılda arıtılan 170 milyon metreküp su tarımsal üretime kazandır...
        Mardin'de elektrik akımına kapılarak yüksekten düşen kişi hayatını kaybetti...
        Mardin'de elektrik akımına kapılarak yüksekten düşen kişi hayatını kaybetti...
        Kaynak yaparken akıma kapılan işçi öldü
        Kaynak yaparken akıma kapılan işçi öldü
        Mardin Artuklu Üniversitesinde "Tespih Tasarımı ve İmalatı Programı" açıldı
        Mardin Artuklu Üniversitesinde "Tespih Tasarımı ve İmalatı Programı" açıldı
        Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde "yanık ünitesi" açıldı
        Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde "yanık ünitesi" açıldı
        Mardin'de müstakil evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
        Mardin'de müstakil evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi