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        Mardin'de otluk alanda çıkan yangını söndürüldü

        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 16:55 Güncelleme: 28.07.2025 - 16:55
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        Mardin'de otluk alanda çıkan yangını söndürüldü
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        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Nur Mahallesi kırsalında otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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