Mardin'de otluk alanda çıkan yangını söndürüldü
Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Nur Mahallesi kırsalında otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
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