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        MARSU, içme suyu altyapı çalışmalarını sürdürüyor

        Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü, içme suyu altyapı çalışmalarına devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 21:24 Güncelleme: 28.07.2025 - 21:24
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        MARSU, içme suyu altyapı çalışmalarını sürdürüyor
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        Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü, içme suyu altyapı çalışmalarına devam ediyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temini hedefiyle yatırımlarını sürdüren MARSU, 10 ilçe ile kırsal mahalle ve mezralarda bir yandan ekonomik ömrünü tamamlayan içme suyu depolarının yerine yenilerini yaparken bir taraftan da artan nüfusun ihtiyacını karşılamak için yeni depo projelerini hayata geçiriyor.

        Bu kapsamda kent genelinde farklı noktalarda ayaklı ve gömme olmak üzere 15 içme suyu deposunun yapımı tamamlandı.

        Nusaybin ilçesinin Tekağaç ve Dargeçit ilçesinin Temelli mahallelerinde 50 tonluk, Midyat ilçesinin Başyurt ve Kızıltepe ilçesinin Akçapınar mahallelerinde 100 tonluk, merkez Artuklu ilçesinin Ofis Mahallesi’nde ise 150 tonluk kapasiteye sahip 5 gömme su deposu inşa edildi.

        Ayrıca, Kızıltepe'nin Elmalı, Ofis, Akalın, Midyat'ın Budaklı ve Mercimekli ile Savur ilçesinin Bengisu mahallelerinde 100'er tonluk, Kızıltepe'nin Arıklı Mahallesi Işıklı Mezrası ile Midyat'ın Sarıköy Mahallesi'nde 150 tonluk ve Kızıltepe'nin Bölükbaşı Mahallesi'nde 50 tonluk ayaklı olmak üzere toplam 10 içme suyu deposu hizmete kazandırıldı.

        Yeni depoların içme suyu şebekesine bağlantısı ve devreye alma çalışmaları sürerken, bağlantısı tamamlanan depolar ise hizmete alınarak su akışı sağlanmaya başlandı.

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