Mardin'de İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

Basın açıklamasına, HÜDA PAR Mardin İl Başkanı İsmail Çevik, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Daha sonra Filistin'de hayatını kaybedenler için dua okundu.

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