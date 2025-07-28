Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 23:23 Güncelleme: 28.07.2025 - 23:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

        HÜDA PAR Kızıltepe İlçe Başkanlığı öncülüğünde, Kenan Kösen Camisi önünde yatsı namazından sonra bir araya gelen katılımcılar, tekbirler getirdi, İsrail aleyhine sloganlar attı.

        Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından grup adına konuşan HÜDA PAR Kızıltepe İlçe Başkanı Abdullah Kavan, İsrail'in saldırılarında Gazze'de hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

        Daha sonra Filistin'de hayatını kaybedenler için dua okundu.

        Basın açıklamasına, HÜDA PAR Mardin İl Başkanı İsmail Çevik, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Karabük’te orman yangını büyüyor!
        Karabük’te orman yangını büyüyor!
        Gökalp İçer tutuklandı
        Gökalp İçer tutuklandı
        Fransa Başbakanı'ndan ticaret anlaşması yorumu
        Fransa Başbakanı'ndan ticaret anlaşması yorumu
        Bursa yangınında son durum! 1 kişi tutuklandı
        Bursa yangınında son durum! 1 kişi tutuklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bursa'daki yangında FETÖ izi! Yangını çıkaran böyle anlattı
        Bursa'daki yangında FETÖ izi! Yangını çıkaran böyle anlattı
        Yeni yatı 1.5 milyon Euro
        Yeni yatı 1.5 milyon Euro
        Medvedev'den Trump'a yanıt
        Medvedev'den Trump'a yanıt
        Gedson Fernandes, Rusya yolcusu!
        Gedson Fernandes, Rusya yolcusu!
        Trump'tan tepki çeken açıklama
        Trump'tan tepki çeken açıklama
        Gelin arabasının çarptığı 3 yaşındaki çocuk öldü
        Gelin arabasının çarptığı 3 yaşındaki çocuk öldü
        Galatasaray iki isimle nikah tazeledi!
        Galatasaray iki isimle nikah tazeledi!
        Yüksek lisans diploması iptal edildi
        Yüksek lisans diploması iptal edildi
        'Kiss Cam'e rağmen öpüşmedi
        'Kiss Cam'e rağmen öpüşmedi
        Guardiola'dan şaşırtan karar!
        Guardiola'dan şaşırtan karar!
        "Yüzüyor sandım, cansız beden çıktı!"
        "Yüzüyor sandım, cansız beden çıktı!"
        Kamu işçisi grev kararını astı
        Kamu işçisi grev kararını astı
        Serbest bırakıldı
        Serbest bırakıldı
        Yapraklar bile dökülüyor! "Yangın pandemisi yaşıyoruz!"
        Yapraklar bile dökülüyor! "Yangın pandemisi yaşıyoruz!"
        "Kadınların geride bırakılmadığı bir dünyayı destekliyoruz"
        "Kadınların geride bırakılmadığı bir dünyayı destekliyoruz"

        Benzer Haberler

        Mardin'de TIR'ın yakıt deposu patladı: 7 yaralı
        Mardin'de TIR'ın yakıt deposu patladı: 7 yaralı
        MARSU, içme suyu altyapı çalışmalarını sürdürüyor
        MARSU, içme suyu altyapı çalışmalarını sürdürüyor
        Mardin'de tırın yakıt deposunda meydana gelen patlamada 7 kişi yaralandı
        Mardin'de tırın yakıt deposunda meydana gelen patlamada 7 kişi yaralandı
        Mardin'de otluk alanda çıkan yangını söndürüldü
        Mardin'de otluk alanda çıkan yangını söndürüldü
        Kızıltepe'de evde çıkan yangın söndürüldü
        Kızıltepe'de evde çıkan yangın söndürüldü
        Mardin Büyükşehir Belediyesi Kahramanmaraş'taki orman yangınına müdahale iç...
        Mardin Büyükşehir Belediyesi Kahramanmaraş'taki orman yangınına müdahale iç...