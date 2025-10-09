Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek, antrenman yapan Mardin 1969 Spor'u ziyaret etti

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Mardin 1969 Spor'u antrenman yaptığı statta ziyaret etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kentteki temasları kapsamında Mardin'e gelen Özbek, Galatasaray Kulübünün eski başkanı ve Polat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat ile Kızıltepe İlçe Stadı'nda hazırlıklarını sürdüren Mardin 1969 Spor'un teknik heyet ve futbolcularıyla bir araya geldi.

Özbek, futbolculara yeni sezonda başarı diledi.

Ziyarette, Mardin Vali Yardımcıları Hasan Kurt ve İbrahim Engin Şenay, Mardin 1969 Spor Kulübü Başkanı Rıdvan Aşar, Asbaşkan Veysi Duyan ve Başkan Yardımcısı Polat Kasap da yer aldı.