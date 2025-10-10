Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de sulama tankerinin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sulama tankerinin çarptığı 10 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2025 - 00:43 Güncelleme: 10.10.2025 - 00:43
        Mardin'de sulama tankerinin çarptığı çocuk hayatını kaybetti
        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sulama tankerinin çarptığı 10 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

        Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen Kızıltepe Belediyesine ait sulama tankeri, İpek Mahallesi Ali Ertaş Caddesi'nde, Hamza D'ye çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, Hamza D'nin olay yerinde öldüğü belirlendi.

        Kızıltepe Belediyesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Belediyemize ait sulama aracının çarpması sonucu bir evladımızın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendik. Bir çocuğun kaybının tarifi yok, hepimizin yüreğine ateş düştü. Küçük yavrumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyoruz. Bu acı hepimizin acısıdır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

