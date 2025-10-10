Mardin'de sulama tankerinin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

"Belediyemize ait sulama aracının çarpması sonucu bir evladımızın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendik. Bir çocuğun kaybının tarifi yok, hepimizin yüreğine ateş düştü. Küçük yavrumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyoruz. Bu acı hepimizin acısıdır."

Kızıltepe Belediyesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen Kızıltepe Belediyesine ait sulama tankeri, İpek Mahallesi Ali Ertaş Caddesi'nde, Hamza D'ye çarptı.

