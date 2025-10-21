Mardin'de yasa dışı bahis operasyonunda 2 zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, yasa dışı sanal bahis sitesi üzerinden bahis oynatarak yaklaşık 262 milyon lira değerinde nakit aktarımı yaptığı tespit edilen zanlılara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.