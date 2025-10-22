Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de içme suyu projesi devam ediyor

        Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) tarafından yürütülen Mardin İçme Suyu Projesi kapsamında çalışmalar sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2025 - 16:54 Güncelleme: 22.10.2025 - 16:54
        Mardin'de içme suyu projesi devam ediyor
        Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) tarafından yürütülen Mardin İçme Suyu Projesi kapsamında çalışmalar sürüyor.

        Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 112 bin 500 kişiye kesintisiz içme suyu sağlamayı hedefleyen proje kapsamında, inşaları tamamlanan 15 bin metreküp kapasiteli Kasımiye-1 ve 7 bin 500 metreküp kapasiteli Kasımiye-2 içme suyu depolarının yeni şebekeye bağlantısı için hat döşeme çalışmaları başladı.

        Çalışmaların tamamlanmasıyla Yenişehir bölgesine yeni hatlar üzerinden içme suyu verilmeye başlanacak.

        MARSU Genel Müdürü Murat Erçin, "Bu çalışma tamamlandığında ana isale hattımızla depolarımızda biriktirdiğimiz suyu Yenişehir'e bağlantısını tamamlamış olacağız. Yenişehir'de kalan şebekemizi tamamladığımızda Artuklu ilçemize yeni depolarımızdan ve yeni şebekemizden su vermeye başlayacağız." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

