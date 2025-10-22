Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de tarihi eser operasyonunda yaklaşık 1500 yıllık mozaik bulundu

        Mardin'in Derik ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, yaklaşık 1500 yıllık Geç Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen figürlü taban mozaik bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2025 - 18:00 Güncelleme: 22.10.2025 - 18:03
        Mardin'de tarihi eser operasyonunda yaklaşık 1500 yıllık mozaik bulundu
        Mardin'in Derik ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, yaklaşık 1500 yıllık Geç Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen figürlü taban mozaik bulundu.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince "Anadolu Mirası" adlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, F.K'ye ait bahçede yapılan aramada, tarihi eser kaçakçılarına pazarlanmak amacıyla üzeri beton blok ile kapatılarak gizlenen, 2 metre derinlikte, 60 metrekarelik alanda yaklaşık 1500 yıllık Geç Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen figürlü taban mozaik bulundu.

        Mozaik bulunduğu yerden alınarak, Mardin Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

        Olayla ilgili yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

